Pologne: tensions racistes et échauffourées

Des échauffourées avec la police ont éclaté dimanche dans la ville polonaise d'Elk (nord-est), après l'interpellation de quatre étrangers, soupçonnés d'avoir poignardé la nuit précédente un Polonais de 21 ans, a indiqué la police locale. "Nous avons interpellé quatre étrangers, suite à un meurtre dans la nuit" de samedi à dimanche, a indiqué Agata Kulikowska, porte-parole de la police locale. Selon les médias, ils avaient réagi de manière brutale à un pétard lancé dans la nuit en direction du bar par le jeune Polonais. L'homme aurait succombé à deux coups de couteau. Quelques centaines d'habitants d'Elk, dont certains armés de pavés et de pétards, se sont réunis dimanche après-midi devant le bar Prince Kebab. Ils ont lancé des projectiles en direction du local, cassé les vitres et les équipements, et tenu des propos racistes.