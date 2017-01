Missile balistique: Washington appelle Pyongyang à éviter toute provocation

Les Etats-Unis ont appelé dimanche la Corée du Nord à éviter toute "action provocatrice", au lendemain d'une déclaration du dirigeant nord-coréen affirmant que Pyongyang en est aux "dernières étapes" avant le test d'un missile balistique intercontinental. Dans son discours de Nouvel An, Kim Jong-Un a également assuré que son pays a acquis en 2016 "le statut de puissance nucléaire", devenant ainsi "une puissance militaire que même le plus puissant des ennemis ne pourra toucher". "Nous appelons la Corée du Nord à éviter toute action provocatrice et toute rhétorique incendiaire qui menacent la paix et la stabilité internationale", a indiqué un porte-parole du Pentagone, Gary Ross.