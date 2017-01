Pékin met en garde contre la déstabiliser de la Chine

La Chine empêchera quiconque "tentera de la déstabiliser en utilisant Hong Kong", a averti le plus haut représentant chinois. "En ce qui concerne Hong Kong, personne n'est autorisé à mener des activités qui nuisent à la souveraineté et la sécurité nationales, ou à défier l'autorité du gouvernement central ou la Loi fondamentale de Hong Kong, ou à utiliser Hong Kong pour infiltrer et saboter la stabilité sociale et politique" de la Chine continentale, a averti le chef du bureau de liaison de la Chine à Hong Kong, M. Zhang Xiaoming, à la chaîne publique chinoise CCTV. "Ce sont trois choses fondamentales", a-t-il souligné.