La police US a tué 957 américains en 2016

Un total de 232 Afro-américains ont été tués par la police en 2016 aux Etats-Unis, soit près d'un quart des 957 personnes tuées par la police, selon les estimations du quotidien "The Washington Post". D'après ces données, 2,6 personnes en moyenne ont été tuées par la police chaque jour en 2016, dont plus d'un Afro-américain tous les deux jours, et 160 Hispano-américains ont été tués par la police au cours de l'année. Bien que ces chiffres sont très élevés, ils sont toutefois inférieurs à ceux de 2015, lorsque la police avait tué 991 personnes, dont 258 Afro-Américains et 172 Hispano-Américains.