Le secrétaire général de l'ONU condamne l'attentat d’Istanbul

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a condamné l'attaque terroriste commise à Istanbul en Turquie, dans laquelle au moins 39 personnes ont été tuées et 69 autres blessées. Le chef de l'ONU a exprimé dimanche ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de la République de Turquie et des pays dont les ressortissants ont été touchés. M. Guterres a souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs et organisateurs de cette attaque terroriste. Le Conseil de sécurité de l'ONU a égalelement condamné dimanche l'attaque terroriste commise à Istanbul en Turquie, dans laquelle au moins 39 personnes ont été tuées et 69 autres blessées.