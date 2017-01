Un Nigérian tué par la police sud-africaine

La présidence nigériane a dénoncé lundi le crime "barbare" contre l'un de ses ressortissants dans la ville du Cap, (Afrique du Sud) étranglé en pleine journée par des policiers sud-africains, et demande une "attention diplomatique urgente" de la part des deux pays. "Ce comportement barbare est non seulement inacceptable, mais nous appelons également le Nigeria et l'Afrique du Sud à porter une attention diplomatique" à ce dossier, a déclaré Abike Dabiri-Erewa, conseillère spéciale à la présidence pour les questions de politiques étrangères et pour la diaspora. Dans un communiqué, Mme Dabiri-Erewa rappelle que 20 Nigérians ont été tués en 2016 en Afrique du Sud, hors de "tout système judiciaire".