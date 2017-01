Suicide d'un haut magistrat égyptien

Un magistrat du conseil d'Etat égyptien s'est suicidé lundi alors qu'il était détenu dans le cadre d'une affaire de corruption au niveau de la plus haute juridiction administrative du pays, a indiqué son avocat. Wael Chalabi, secrétaire général du conseil d'Etat, avait été arrêté dimanche pour être interrogé. Selon son avocat, Me Sayed el-Beheiry, il a été retrouvé sans vie lundi. "Il a fait face à beaucoup de pressions hier" pendant son interrogatoire, a dit Me Beheiry. "Il est allé aux toilettes, a accroché son écharpe au chauffe-eau et s'est pendu. C'est une négligence" de la part de ses gardiens", a dénoncé l'avocat. Une autopsie a été menée, montrant qu'il s'était suicidé, a-t-il affirmé. Des sources judiciaires et de sécurité ont confirmé l'information.