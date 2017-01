Chine: forte accélération de l'activité manufacturière

L'activité manufacturière chinoise a enregistré en décembre sa plus forte accélération depuis quatre ans, selon un baromètre indépendant publié mardi par le groupe de médias Caixin. L'indice des directeurs d'achat (PMI) "Caixin" pour la deuxième économie mondiale, calculé de façon indépendante par IHS Market et diffusé par le magazine financier chinois Caixin, s'est établi à 51,9 en décembre, contre 50,9 le mois précédent. Un chiffre supérieur à 50 marque une expansion de l'activité manufacturière, et en-dessous de ce seuil une contraction du secteur.