Des milliers de passagers coincés dans les aéroports américains

Des milliers de passagers se sont retrouvés coincés dans les aéroports américains lundi à cause d'une panne nationale du système informatique des douanes qui a duré plusieurs heures, ont rapporté la presse et les autorités. "Les douanes subissent une panne nationale. Des retards dans le traitement des passagers sont à prévoir jusqu'à la réparation du système", a tweeté l'aéroport de Fort Lauderdale en Floride (sud-est). Un porte-parole du département des douanes a expliqué à la chaîne NBC News que plusieurs aéroports étaient touchés par une interruption du système informatique et que "des mesures ont été prises immédiatement pour résoudre ce problème technique".