Plus de 30 millions de volailles abattues en Corée du Sud

Plus de 30 millions de poulets et de canards ont dû être abattus en moins de 50 jours en Corée du Sud après l'apparition dans le pays d'une souche très pathogène de grippe aviaire, rapporte l'agence Yonhap. Jusqu'à mardi, le nombre de volailles abattues est de 30,33 millions depuis l'apparition le 16 novembre du premier cas dans la région de Haenam, située dans la province de Jeolla du Sud (sud-ouest). Cela représente près de 20% des quelque 165,25 millions de volailles élevées dans le pays. La propagation de l'épidémie semble toutefois ralentir depuis la semaine dernière, qui a vu 3,84 millions de poulets, de canards et de cailles infectés, soit 12,8% du total.