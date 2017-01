Niger: 15 terroristes éliminés dans une attaque de Boko Haram

Quinze terroristes ont été éliminés et trois soldats nigériens tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une attaque de positions de l'armée par Boko Haram dans le sud-est du Niger, a annoncé lundi l'armée dans un communiqué. "Le bilan provisoire s'établit comme suit: côté Forces de défense et de sécurité, on déplore trois morts et sept blessés. Côté ennemi quinze morts", précise un communiqué lu à la télévision publique par le porte-parole du ministre nigérien de la Défense, le colonel Moustapha Ledru. L'armée nigérienne a également "capturé" un combattant de Boko Haram.