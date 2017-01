Syrie: des groupes rebelles annoncent le gel des pourparlers

Une dizaine de groupes rebelles en Syrie ont annoncé lundi qu'ils suspendaient toute discussion liée aux pourparlers de paix prévus à Astana, dénonçant des "violations" du cessez-le-feu. "Les factions rebelles annoncent le gel de toute discussion liée aux négociations d'Astana", ont-ils indiqué dans un communiqué. Ils faisaient référence aux pourparlers de paix que doivent parrainer fin janvier au Kazakhstan la Russie et la Turquie. Ils affirment avoir "respecté le cessez-le-feu dans l'ensemble du territoire syrien (...) mais le régime et ses alliés n'ont cessé d'ouvrir le feu et ont mené d'importantes et fréquentes violations notamment dans les régions de Wadi Barada et la Ghouta orientale", toutes deux situées dans la province de Damas.