Etats-Unis: au moins cinq morts dans des tornades

Au moins cinq personnes ont trouvé la mort lundi dans une série de tornades qui balaient le sud-est des Etats-Unis, ont rapporté autorités locales et médias. Quatre personnes sont mortes écrasées lorsqu'un arbre s'est abattu sur leur caravane dans l'Alabama, a déclaré le gouverneur de cet Etat. En Floride, un homme a été retrouvé noyé près de son véhicule sous les eaux à Mossy Head sur la côte du Golfe du Mexique, a rapporté la chaîne de télévision "The Weather Channel". Depuis quelques jours, de nombreuses tornades balaient le sud-est des Etats-Unis et des dizaines de milliers de personnes étaient privées d'électricité au Texas et en Louisiane.

Quatre morts dans une intoxication au gaz chimique

Quatre personnes sont mortes lundi après avoir été intoxiquées par un gaz chimique dans la ville d'Amarillo, dans le nord de l'Etat américain du Texas, ont rapporté mardi des médias. Quatre mineurs âgés de 7 à 17 ans ont été tués à la suite de l'incident, alors que leurs parents et quatre autres de leurs enfants ont été hospitalisés, ont précisé ces médias. L'accident est survenu quand l'une des victimes a tenté de nettoyer avec de l'eau une surface sur laquelle s'était déversée un pesticide dans leur maison, ce qui a entraîné une réaction chimique, selon la chaîne de télévision américaine "ABC13".