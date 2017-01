Le Brent à plus de 58 dollars mardi à Londres

Les prix du pétrole ont entamé l'année 2017 en nette hausse mardi en cours d'échanges européens, atteignant leurs plus hauts depuis un an et demi, alors que les marchés attendent l'application de l'accord de limitation de la production de l'Opep. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a progressé de 1,27 dollar à 58,09 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Lors d'une séance du matin, il a même atteint 58,37 dollars. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de février a grimpé de 1,25 dollar à 54,97 dollars.