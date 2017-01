Emeute à Bejaïa : Bedoui réagit

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a affirmé mardi à Guelma que "tous ceux qui tentent de porter atteinte aux biens publics et privés trouveront face à eux les institutions de la République". Interrogés par des journalistes sur les évènements qu’a connus hier lundi la wilaya de Bejaia, le ministre a précisé que "l’Etat algérien avec ses institutions, ses lois et sa justice, est mobilisé pour préserver les biens publics et privés". Le ministre est arrivé lundi à Guelma pour une visite de travail et d’inspection durant laquelle il a inspecté et inauguré plusieurs projets à caractère touristique, social et des jeunes.