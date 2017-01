Près de 3,7 millions de crimes et délits ont été commis en France en 2016

Près de 3,7 millions de crimes et délits ont été commis en France sur l'ensemble de l' année 2016, soit une augmentation de 4% des violences, selon les chiffres de l'Observatoire national français de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) communiqués mardi par le quotidien français Le Figaro. En France métropole, la Seine-Saint-Denis et Paris arrivent en tête des départements plus violents en matière de crimes et délits avec respectivement 18,19 et 15,72 violences enregistrées pour 1.000 habitants. Dans les territoires d'outre-mer, la Guadeloupe et la Guyane se distinguent également avec 14,79 et 23,46 crimes et délits pour 1.000 habitants commis en 2016. La Martinique compte 11,90 violences en 2016, la Réunion 10,16, selon l'ONDRP.