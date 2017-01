La pollution perturbe la circulation en Chine

Une faible visibilité, provoquée par le brouillard et le smog dans la plupart des régions de la Chine, a perturbé la circulation au lendemain des vacances du Nouvel An, ont rapporté des médias. Un brouillard dense a fait fermer mardi matin temporairement plusieurs sections de six autoroutes à Pékin, le premier jour de travail après les vacances du Nouvel An, a indiqué le Bureau de la gestion de la circulation de Pékin. Dans la province orientale du Shandong, mardi à 11h00, 80 vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport de Jinan, capitale de la province. Quelque 180 vols ont été annulés ces deux derniers jours dans la province du Henan (centre), avec une visibilité à moins de dix mètres mardi matin. L'aéroport a repris les services dans l'après-midi, mais la circulation devrait être perturbée de nouveau en raison de prévisions de smog mercredi.