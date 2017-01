Une production record d’agrumes attendue à Boumerdes

Une production "record" d'agrumes est attendue à Boumerdes au titre de la présente campagne de collecte entamée dernièrement et dont les prévisions tablent sur une récolte de plus de 400.000 quintaux contre près de 390.000 quintaux produites au terme de la meilleure campagne des 3 dernières années, a-t-on appris de la directrice des services agricoles (DSA) de la wilaya. Selon Farida Belakbi, une récolte de plus de 10.000 quintaux d’agrumes a été réalisée à ce jour, soit une moyenne de rendement estimée entre 180 à 200 quintaux à l’hectare, contre une moyenne de pas plus de 100 à 120 quintaux/ha enregistrée ces 3 dernières années. Elle a expliqué cette performance par plusieurs facteurs réunis parmi lesquels les pluies enregistrées "juste à temps et en quantités suffisantes", outre la disponibilité des eaux d’irrigation et des engrais, ajouté à cela le recul des maladies.

