Les troupes somaliennes reprennent une ville contrôlée par Shebab

Les troupes somaliennes et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine ont repris mardi une ville sous contrôle des terroristes shebab, dans le sud-ouest de la Somalie, rapportent des médias citant une source militaire. Abdullahi Farah, commandant militaire somalien, a indiqué que les membres du groupe terroriste shebab se sont retirés de la ville de Mooragaabey dans la région de Bakool, face à l'avancée des forces communes. M. Farah a indiqué que les forces militaires menaient une opération pour repousser et arrêter les shebab, qui contrôlent des parties de la région de Bakool. Les éléments du groupe shebab ont été chassés de leurs principaux bastions par les forces somaliennes et celles de l'UA, mais continuent à mener des attentats à travers le pays.