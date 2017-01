Equateur: début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle

La campagne présidentielle a débuté mardi en Equateur, où huit candidats sont en lice pour succéder en février à l'actuel chef de l'Etat socialiste Rafael Correa, en poste depuis 2007 et qui ne se représente pas, ont rapporté des médias. M. Correa, économiste de 53 ans au pouvoir depuis janvier 2007 et détient le record de longévité au pouvoir dans ce pays notoirement instable, ne se présente pas à un quatrième mandat pour raisons familiales. Entre 1996 et 2007, les Equatoriens ont vu défiler sept chefs de l'Etat renversés par des coups d'Etat, destitutions ou révoltes populaires.