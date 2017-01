L'auteur de l'attentat à Istanbul identifié

L'auteur de l'attentat qui a fait 39 morts dans une discothèque d'Istanbul la nuit du Nouvel An a été identifié, a déclaré mercredi le ministre turc des Affaires étrangères. "La personne qui a commis l'attentat terroriste d'Istanbul a été identifiée", a déclaré Mevlüt Cavusoglu à l'agence de presse Anadolu, sans donner de détails sur l'auteur de l'attaque, revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), et qui était toujours en fuite mercredi. Les autorités ont diffusé mardi plusieurs images de l'homme suspecté d'avoir tué 39 personnes, essentiellement des étrangers, qui célébraient le Nouvel An au Reina, une célèbre boîte de nuit de la métropole turque.