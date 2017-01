Venezuela: les réserves de devises en baisse à près de 11 milliards dollars

Le Venezuela, frappé de plein fouet par une profonde crise économique en raison de la chute drastique des prix du pétrole, a vu fondre ses réserves de change de près de 33% en 2016, à 10,98 milliards de dollars, selon des chiffres publiés par la Banque centrale. Elles ont reculé de 5,40 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois, pour atteindre leur niveau le plus bas en 21 ans. Le Venezuela, pays producteur de pétrole, est en pleine tourmente, asphyxié par la chute des cours de l'or noir, dont il tire 96% de ses devises. Il a été touché en 2016 par une inflation vertigineuse de 475%, la plus forte au monde, selon les données du Fonds monétaire international (FMI), et souffre d'une grave pénurie d'aliments de base et de médicaments.