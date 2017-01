Tunisie: une cellule terroriste démantelée près de Sousse

Une "cellule terroriste" de treize membres a été démantelée mardi près de Sousse en Tunisie, a indiqué mercredi le ministère tunisien de l'Intérieur dans un communiqué. D'après le communiqué, les 13 personnes interpellées à Hergla, au nord de Sousse, ont entre 22 et 43 ans et ont avoué avoir recruté et envoyé "12 jeunes dans des zones de tension". Le ministère avait rapporté mardi qu'une cellule terroriste composée de cinq membres avait été démantelée par les unités de recherches de la Garde nationale tunisienne à Gaafour (Siliana).