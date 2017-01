Libye: plus de 80 migrants secourus

Plus de 80 migrants ont été secourus mercredi sur une plage libyenne où ils avaient échoué après trois jours en mer, selon des rescapés et le Croissant rouge libyen (CRL). "On nous a signalé la présence d'une embarcation" sur une plage de Tripoli, a indiqué Mohamad al-Imam, un responsable de l'équipe d'intervention du CRL. "Nous avons récupéré cinq corps sur la plage (...) et transféré 80 personnes vers les centres d'hébergement", a-t-il dit, cité par l'AFP. Ces migrants, pour la plupart des Sénégalais, étaient montés à bord du bateau "il y a trois jours" à Sabratha, une ville de l'ouest de la Libye située à 70 km de Tripoli, a raconté un rescapé.