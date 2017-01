Des cacahuètes aux enfants permet d'éviter les allergies

Les autorités sanitaires américaines recommandent de faire consommer des aliments contenant des cacahuètes très tôt chez les nourrissons pour éviter le développement d'une allergie durable à l'arachide. Ces nouvelles recommandations publiées jeudi par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) s'appuient sur les résultats d'une étude clinique effectuée par ce même institut. Ces travaux avaient pour la première fois montré que le fait de consommer régulièrement des cacahuètes dès quatre mois et jusqu'à l'âge de cinq ans réduisait de 81% le taux d'allergie chez des enfants à risque par rapport à ceux qui n'en avaient jamais consommée. Environ 2% des enfants sont affectés aux Etats-Unis, selon une enquête effectuée en 2010, quatre fois plus qu'en 1999.