Thaïlande: des pluies torrentielles font 6 morts

Le sud de la Thaïlande connaît depuis plusieurs jours des pluies torrentielles qui ont provoqué la mort de six personnes. Neuf provinces sont touchées et plus de 120.000 habitations sous les eaux, d'après un communiqué du ministère de l'Intérieur publié vendredi. Les pluies diluviennes ont transformé les routes en cours d'eau, des liaisons maritimes vers les îles sont perturbées, de nombreux vols ont été annulés, y compris sur l'île touristique de Koh Samui, et l'aéroport de Nakhon Si Thammarat vient d'être fermé pour au moins deux jours. Bien que la saison des pluies - de juin à octobre - soient terminées depuis plusieurs semaines, le sud du pays connaît son deuxième épisode d'inondations en peu de temps. A chaque fois des zones touristiques comme la ville de Krabi et l'île de Koh Samui sont touchées. En décembre, plus de 35 personnes avaient péri.