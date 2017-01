France: près de 500 millions d'euros d'avoirs criminels saisis

Près de 500 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis sur les onze premiers mois de 2016 en France, selon un bilan révélé vendredi par des médias français. De janvier à novembre 2016, les services répressifs du ministère de l'Intérieur ont saisi pour 471,425 millions d'euros de biens issus de la criminalité, en hausse de 3,9% par rapport à la même période de 2015, précise le bilan cité par Le Figaro et France Inter. Les services de la gendarmerie ont saisi l'équivalent de 215,64 millions d'euros (+52% en en un an) et la police 255,78 millions d'euros (-18%).