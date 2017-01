Heurts lors de PSG-Club africain: un policier blessé et 43 arrestations

Un policier a été blessé au visage lors de heurts en tribunes durant le match amical entre le Paris SG et le Club africain, mercredi à Radès (sud de Tunis), et 43 personnes ont été interpellées, ont indiqué jeudi des sources officielles. Cet homme "a été grièvement blessé sous l'oeil par un objet contondant et a été transporté à l'hôpital pour subir une opération chirurgicale. Son état de santé est stable", a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il a été touché lors des "violences dans le public durant la deuxième période" du match, a-t-on ajouté de même source.