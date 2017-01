Obama défend son bilan en matière de lutte antiterroriste

Le président sortant, Barack Obama, a défendu jeudi le bilan de lutte antiterroriste des ses deux mandats, en appelant la nouvelle administration à préserver les politiques initiées dans ce domaine. Dans une lettre aux Américains, publiée à deux semaines de son départ de la Maison Blanche, Obama a souligné qu’aucune organisation terroriste n’est parvenue durant ses huit dernières années à planifier ou exécuter des attaques sur le sol américain. Il a ajouté que son administration a réussi à éliminer d’influents chefs terroristes à l’instar d’Ossama Ben Laden et ½ retiré près de 180.000 soldats américains qui étaient en danger en Afghanistan et en Irak ». En défendant sa position d’interdire un engagement au sol au Moyen Orient, Obama a indiqué que la coalition internationale contre Daech, menée par les Etats-Unis à opéré plus de 16.000 frappes aériennes au Moyen Orient.