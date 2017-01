Côte d'Ivoire: deux commissariats de police attaqués à Bouaké

Deux commissariats de police ont été attaqués vendredi à Bouaké, et des tirs à l'arme lourde étaient entendus à proximité du plus grand camp militaire de la deuxième ville de Côte d'Ivoire, ont rapporté des médias. L'auteur serait "une mutinerie des ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes et une maison chacun", a expliqué un militaire. "C'est vers 3h00 du matin (03H00 GMT) que des militaires sont arrivés au commissariat du 1er arrondissement situé au quartier Sokoura où ils ont désarmé les policiers présents et emporté des kalachnikov", a indiqué un responsable de la police locale.