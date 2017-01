Irak : Plusieurs villages frontaliers de la Syrie repris à Daech

Les forces irakiennes ont repris le contrôle de plusieurs villages au groupe térroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans l'ouest de l'Irak, frontaliers de la Syrie, ont indiqué des responsables militaires vendredi. La veille, l'armée irakienne a annoncé le début d'une offensive pour "libérer les zones occidentales" de la province d'Al-Anbar de l'EI. Cette région est essentiellement désertique et peu peuplée, mais elle est stratégiquement importante car elle est située à cheval sur l'Irak et la Syrie. Le premier objectif de la nouvelle offensive est la localité de Aanah, suivie de celles de Rawa et d'Al-Qaïm, situées à plus de 300 km de Baghdad, les plus à l'ouest du pays sur les rives de l'Euphrate.