Le pétrole en hausse à New York

Les prix du pétrole ont ouvert en hausse vendredi à New York, le marché continuant à ignorer les stocks américains et à se concentrer sur les signaux émanant des membres de l'Organisation des pays exportateurs pétrole (Opep). Vers l'après-midi, le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, avançait de 41 cents à 54,17 dollars sur le contrat pour livraison en février au New York Mercantile Exchange (Nymex). "Les informations venant de l'Opep sont qu'ils vont appliquer la réduction de la production", a indiqué Michael James de WTRG.