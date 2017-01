Niger: 177 civils tués dans des violences de Boko Haram

Quelque 177 civils ont été tués et 137 autres blessés dans des attaques attribuées au groupe terroriste nigérian "Boko Haram" entre le 6 février 2015 et le 30 septembre 2016 dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, selon les chiffres publiés vendredi par l'ONU. "Treize personnes sont portées disparues et quatre ont été kidnappées par le groupe terroriste nigérian", souligne le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) sur son site.