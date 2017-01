Niger: une épidémie de fièvre fait six morts à Azelik

Six personnes ont succombé à une épidémie de fièvre dans le village d'Azelik (nord du Niger) depuis le 20 décembre dernier, a annoncé vendredi le ministère nigérien de la Santé publique. Selon le secrétaire général du ministère, Idrissa Maïga Mahamadou, Azelik connaît depuis fin décembre des cas de patients présentant des symptômes de type fièvre, céphalées, toux, douleurs ostéo-articulaires et courbatures. Dépêchée sur les lieux, une équipe médicale venue de la ville d'Ingall a détecté 102 patients présentant un paludisme confirmé sur 313 personnes examinées entre mercredi et jeudi.