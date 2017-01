Election US : la CIA accuse Moscou

Les services de renseignement américains affirment dans un rapport publié vendredi que le président "Poutine et le gouvernement russe ont cherché" à favoriser l'élection de Donald Trump et à discréditer la campagne électorale d'Hillary Clinton. "Poutine et le gouvernement russe ont développé une préférence claire pour le président élu Donald Trump", selon le rapport. Moscou "appliquera les leçons apprises" dans cette campagne pour influencer les élections dans d'autres pays, y compris alliés des Etats-Unis, avertit également le rapport.