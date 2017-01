Turquie: nouvelle vague de purges, des milliers de limogeages

Les autorités turques ont décidé de limoger plus de 6.000 personnes et fermer des dizaines d'associations supplémentaires dans le cadre des enquêtes ouvertes après le putsch manqué en juillet, selon trois décrets-lois parus au Journal officiel dans la nuit de vendredi à samedi. Dans le détail, 2.687 policiers, 1.699 fonctionnaires du ministère de la Justice, 838 de celui de la Santé et des centaines d'employés d'autres ministères, ainsi que 631 universitaires et 8 membres du Conseil d'Etat ont été limogés par ces décrets. Ceux-ci annoncent par ailleurs que les ressortissants turcs se trouvant à l'étranger pourront être déchus de leur nationalité s'ils ne rentrent pas dans les trois mois suivant leur convocation par les autorités.