L'ex-président tchadien jugé en appel lundi à Dakar

Le président tchadien déchu Hissène Habré sera jugé en appel à partir de lundi à Dakar, sept mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain, au terme d'un procès inédit censé servir d'exemple pour le continent. Hissène Habré, 73 ans, a été condamné le 30 mai 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures et viols par les Chambres africaines extraordinaires (CAE), créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine (UA) et le Sénégal, où il s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Il a ensuite été condamné en juillet à payer jusqu'à 20 millions de francs CFA (plus de 30.000 euros) par victime.