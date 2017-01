Le nouveau président du Ghana investi

Nana Akufo-Addo devait prêter serment samedi comme nouveau président du Ghana, après avoir battu le chef de l'Etat sortant John Dramani Mahama lors de l'élection présidentielle du 7 décembre. Ancien défenseur des droits de l'Homme, âgé de 72 ans, M. Akufo-Addo sera investi lors d'une cérémonie au square de l'Indépendance, dans le centre d'Accra, devant plus de 6.000 invités et spectateurs. Onze chefs d'État africains sont attendus, ainsi que le président sortant et les anciens dirigeants John Rawlings et John Kufuor. Les forces de police de la capitale ont prévu de renforcer la sécurité lors de l'investiture, notamment sur les principaux axes autour du lieu choisi pour la cérémonie.