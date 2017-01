Equipement de puits pastoraux en énergie solaire à In Salah

Une opération d’équipement en énergie solaire de puits pastoraux et de foggaras (système traditionnel de distribution de l’eau) a été réalisée dans la wilaya déléguée d'In Salah (750 km au nord de Tamanrasset), a-t-on appris des responsables de l’antenne régionale du Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDARS), basé à Adrar. Inscrite dans le cadre de la généralisation des énergies renouvelables, cette opération permettra de répondre aux besoins des agriculteurs et autres éleveurs en matière d’énergie, et d'améliorer les conditions de vie de la population de la région, a indiqué le responsable de cette institution.