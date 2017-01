RDCongo: 140 morts depuis août dans les affrontements

Au moins 140 personnes ont été tuées depuis août dans des affrontements dans le centre de la République démocratique du Congo entre les forces de sécurité et les partisans d'un chef traditionnel tué en août, a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué samedi. "Les violences d'août ont entraîné la mort de plus de 100 personnes parmi les civils, les hommes de la milice et les forces de sécurité(...), en septembre, de nouvelles violences (ont entraîné) la mort de près de 40 personnes", selon le communiqué. "Des dizaines de milliers de civils innocents vivant dans les provinces du Kasaï, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental (trois provinces voisines du centre de la RDC, ndlr) sont affectés par une spirale de violence depuis août", rapporte Ocha.