Ghardaïa : sept morts dans un accident de la route

Sept personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu samedi en début d'après midi, à 170 km au nord-Est de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L'accident sÆest produit sur le chemin de wilaya No 33, entre Guerrara et El Hadjira, à la frontière administrative entre Ghardaïa et Ouargla, lorsqu'un véhicule utilitaire est entré en collision frontale avec un semi-remorque, a précisé la même source.