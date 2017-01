Burundi: six arrestations après le meurtre d'un ministre

Six personnes ont été arrêtées après le meurtre du ministre burundais de l'Environnement la semaine dernière, a annoncé samedi le procureur général. Emmanuel Niyonkuru, 54 ans, ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Planification, a été tué par balle peu après minuit le soir du Nouvel an, devenant le premier membre du gouvernement à être assassiné depuis que le Burundi a plongé dans une grave crise politique il y a près de deux ans. La police a rapidement qualifié ce meurtre d'"assassinat" bien que les raisons de cette attaque n'aient pas été immédiatement clarifiées. Le procureur général Sylvestre Nyandwi a déclaré devant des journalistes que le ministre avait été visé à la tête alors qu'il retournait à son domicile à Bujumbura, la capitale du Burundi.