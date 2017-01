Le trafic d'armes à feu constitue un défi pour l'UE

La lutte contre le trafic d'armes à feu constitue un défi pour les membres de l'UE et pour l'UE comme entité, a déclaré samedi le ministre maltais de l'Intérieur, Carmelo Abela. Cette déclaration fait suite à des inquiétudes concernant la contrebande et le trafic d'armes par des groupes de crime organisé. Un accord politique initial sur la révision des règlements européens sur les armes à feu a été proposé en décembre 2016. Cet accord est actuellement soumis à la confirmation et sera déposé au vote avant d'être officiellement approuvé par le Conseil des ministres de l'UE.