Le gouvernement syrien annonce un plan pour reconstruire Alep

Le gouvernement syrien a annoncé samedi un plan de reconstruction d'Alep, la deuxième ville du pays, coupée en deux par le conflit pendant plus de cinq ans. Des mois d'intenses bombardements et de siège des quartiers rebelles par les forces syriennes et ses alliés ont détruit les infrastructures, les habitations et les hôpitaux de l'est de la ville. Selon les médias officiels syriens, le gouvernement a préparé un projet pour garantir la fourniture d'eau, d'électricité et de carburant, ouvrir les routes et identifier les bâtiments qui pourraient être réparés.