L’armée turque élimine 37 terroristes de Daech dans le nord de la Syrie

L'aviation turque a mené des frappes aériennes contre des positions du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) à Al-Bab (Nord de la Syrie) tuant 37 éléments de ce groupe, a indiqué dimanche l'état-major des forces armées turques (TSK). De plus, 35 cibles du groupe terroriste dont des abris, centres de commandement, des positions défensives et des véhicules ont été détruits par les bombardements des forces turques, a ajouté la même source. Un soldat turc a été tué durant ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre du Bouclier de l'Euphrate lancée depuis le 24 août dernier en appui de l'armée syrienne libre afin de "nettoyer" le long des frontières turco-syriennes de Daech et de la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG).