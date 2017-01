Irak: au moins 11 morts dans un attentat à Baghdad

Au moins 11 personnes ont été tuées dimanche dans un attentat suicide à la voiture piégée à Baghdad, ont rapporté des sources médicales et de sécurité. Cet attentat, le dernier en date d'attaques sanglantes commises en Irak, a été perpétré par un kamikaze qui a fait exploser sa voiture à l'entrée du principal marché de fruits et légumes de la capitale irakienne, selon ces sources. Un soldat en garde à l'entrée du marché Jamila a ouvert le feu sur une voiture suspecte après en avoir été alerté mais le kamikaze a fait exploser le véhicule", a expliqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Saad Maan. L'attentat qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a également fait 35 blessés, selon un premier bilan fourni par des sources hospitalières et un colonel de police. Le soldat en garde a été blessé.