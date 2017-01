Côte d'Ivoire: retour au calme à Bouaké

Le calme est revenu dimanche à Bouaké après la conclusion d'un "accord" avec les soldats dont la mutinerie pour des revendications matérielles a paralysé pendant deux jours la deuxième ville de Côte d'Ivoire et gagné Abidjan, ont rapporté dimanche des médias. "On ne veut plus de cette situation à Bouaké. On est fatigués des agissements des militaires. Vivement que le président Ouattara trouve une solution définitive à leur problème", a lancé Adama Coulibaly, un enseignant. Le président Alassane Ouattara avait annoncé samedi à Abidjan la conclusion d'un "accord" avec les soldats mutins dont les manifestations pour des revendications salariales avaient paralysé depuis vendredi Bouaké, semant la peur dans la population dans la capitale de l'ex rébellion du Nord (2001-2011). Il leur avait aussi demandé de regagner leurs casernes.