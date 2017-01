Deux civils tués dans un attentat dans la banlieue de Damas

Deux civils ont été tués et plusieurs autres blessés dimanche dans un attentat à la voiture piégée à Beit Jin, un village de la banlieue ouest de Damas, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. "Des terroristes ont fait explosé une voiture piégée au carrefour du village de Beit Jin", a indiqué un responsable de la sécurité locale, cité par l'agence. "Deux civils ont été tués et plus de 10 autres blessés, dont certains sont dans un état critique", a-t-on précisé. Une source médicale a confirmé que "dix blessés, dont deux enfants et sept femmes, avaient été hospitalisés dans un hôpital de la région". Le conflit en Syrie a fait plus de 310.000 morts depuis mars 2011.