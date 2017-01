Antarctique: un iceberg géant sur le point de se détacher

Une des plus impressionnantes ruptures de glaciers jamais enregistrées est sur le point d'arriver avec le détachement d'un énorme iceberg qui pourrait provoquer une scission de l'ensemble du segment de glace Larsen C en Antarctique, révèle une étude britannique publiée dimanche. "Un iceberg géant est sur le point de se détacher de l'Antarctique. Actuellement, un segment de seulement 20 kilomètres empêche l'iceberg de 5000 kilomètres carrés de dériver à cause de l'augmentation imprévue d'une fissure depuis plus d'une décennie", a déclaré Adrian Luckman, scientifique et professeur de l'Université de Swansea, en Grande Bretagne.