Somalie : quatre morts dans une attaque à Mogadiscio

Au moins quatre personnes ont été tuées et 12 autres blessées dans une attaque à la grenade contre un restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio, ont rapporté dimanche des médias. "L'attaque est survenue samedi soir lorsque des assaillants ont jeté deux grenades sur un restaurant du district de Hodan, dans la région de Banadir", a indique une source sécuritaire, citée par les médias. "Quatre personnes ont été tuées et douze autres blessées. Des responsables du gouvernement figurent parmi les blessés", a-t-on précisé. Le restaurant est fréquenté par de nombreuses personnalités politiques et de nombreuses personnes se trouvaient à l'intérieur au moment de l'attaque. Mogadiscio a été récemment le théâtre d'une série d'attentats, en majorité revendiqué par le groupe armé somalien "shebab".